Gianinna Maradona tomó partido en la guerra de sus padres: "¡La lealtad te hace familia!"

Pese a que su mamá le recomienda (tanto a ella como a su hermana) que no usen las redes sociales para hablar de la intimidad de la familia,no aguantó y tuvo que opinar de alguna forma sobre la mediatización de un tema delicado como es la denuncia por sociedades off shore quele hizo a su ex esposa,

Mientras en la televisión Claudia hablaba de la boda de su hija mayor, Dalma, desde el otro lado se le tiraba con munición pesada y con una aclaración sobre quién pagó semejante fiesta:





La palabra "ladrona" es de lo más fuerte que se desprende del texto ya que fueron dos personas que se amaron mucho y que se bancaron en circunstancias muy delicadas.

Fue ahí cuando Gianinna tomó cartas en el asunto y publicó en su storie: "La sangre te hace pariente pero la lealtad te hace familia. ¡Ustedes son la mía! Mis incondicionales. GRACIAS". La frase fue arrobada a su mamá y su hermana.

Pero en Twitter, la menor de las Maradona fue más clara: "No comparto meter una adicción en lo que escribiste (le puso a un seguidor) pero después coincido con que quiere verla arrastrada (...) No se lo merece nadie en el mundo esto que le están haciendo a mi mamá pero cuando él se recuperó de su adicción no era lo que es hoy".