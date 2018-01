Gladys, la Bomba Tucumana: "Sentí alivio cuando mataron a mi padre"

Gladys, la Bomba Tucumana se encuentra trabajando en la temporada de Carlos Paz y este viernes, al ser entrevistada desde un móvil para Infama, la mamá de Tyago Griffo volvió a mostrar cuán traumatizada quedó tras la experiencia de haber tenido, en su infancia, un padre de las características que la mujer describe.

"Cuando yo digo que mi papá es un asesino, no me refiero a que andaba matando gente. Yo lo tomo como un 'asesino' por la manera en la que nos golpeaba, la violencia que ejercía sobre nosotros", arrancó a contar Gladys.

"Todos los días de la vida recibíamos palizas, pero no un chirlo, latigazos de un latigo trenzado de cuero que nunca olvidaré. Se sacaba el cinturón, con una hebilla porque era policía, y nos mataba a golpes. Y a mi madre la dejaba como un monstruo y yo tenía 3 años y me acuerdo... Y un día la quiso matar con su arma reglamentaria. Lo voy a decir hasta el día que me muera porque es mi realidad, mi vida y soy dueña de contarla aunque no les guste a mis hermanos, problema de ellos", agregó y se largó a llorar.

"A ver si me entienden, a mi mamá la desmayaba y yo viví todo eso. La veíamos en el piso y entre todos los hermanitos arrastrándola, con un ojo hinchado, pidiéndoles ayuda a los vecinos. Eso era todos los días. Mi papá era policía en la época de la dictadura militar en Tucumán y murió en un enfrentamiento con la guerrilla. Lo mataron a los 42 años".

Finalmente, la intérprete respondió sobre su sensación al conocer sobre la muerte del hombre: "Nada sentí. Ahí ya tenía 10 años. ¿Si me dio alivio? Sí, porque le teníamos terror, pánico. Lo veíamos aparecer y entrabamos a la casa rápido a esperar que entrara a insultarnos, a pegarnos. No entendíamos por qué... bueno él también tomaba, era alcohólico, y fue todo horrible", concluyó.

