Carla Peterson obtuvo el Martín Fierro a la mejor actriz de ficción diaria y subió a recibir el premio para agradecer a sus compañeros y aprovechó la situación para manifestarse a favor de la legalización del aborto.

“Acá dejo de ser la tierna Carlita y tengo que levantar este pañuelo, agradecer a las mujeres que salieron a la calle y hablar de algo que solo a las mujeres pone en peligro. Es una realidad aunque no nos guste. A mí no me gusta hablar del aborto, ninguna mujer quiere atravesarlo, pero es una realidad. Pónganse de acuerdo, lleguemos a un acuerdo para que las mujeres no sigan muriendo. Gracias actrices argentinas, por su trabajo colectivo”, subrayó, mientras levantaba el pañuelo verde.

Horas después, Amalia Granata citó un tuit sobre este tema y realizó explosivas declaraciones contra la famosa.

“La única realidad es que te metés en un terreno donde tu ignorancia supera tu discurso patético. Desde tu glamour te invito a charlar con las pibas pobres que decís defender para que entiendas sus reales necesidades. El aborto no está en sus prioridades”, redactó Granata enfurecida.