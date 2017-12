Griselda Siciliani apuntó contra Juan Darthés: "Sin pruebas, igual es acoso"

El conflicto entreparece no tener fin. En esta oportunidad, el actor le respondió a su excompañera de trabajo que lo acusa de acoso durante la grabación de la tira Dulce Amor.

El galán se defendió de las acusaciones con un contundente comunicado en Twitter, luego de que la actriz revolucionara las redes sociales con el hasthag #NoesNo, fruto de una carta en la que contaba sus sentimientos.

"El cuerpo no resiste la injusticia. Yo también sé lo que es el dolor, no sólo el mío sino el de mi familia, que es el que más me duele", escribió Darthés y recuerda cuando el 12 de julio de 2013 la propia Calu desmintió vía Twitter una posible conducta de acoso sexual.

Quien ahora se metió en el medio del conflicto es Griselda Siciliani, colega de ambos, que salió a bancar a Calu mediante el siguiente tuit:

Embed No se puede juzgar a una mujer porque no pudo detener un acoso, y la mayoría de las veces no hay pruebas de la violencia ...sin pruebas igual es acoso igual es violencia y el que lo sufrió tiene derecho a contarlo por lo menos para que estén atentas las nuevas compañeras #NoesNo — griselda siciliani (@grisici) 19 de diciembre de 2017