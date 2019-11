Griselda Siciliani, desnuda en la cama y a favor de la desnudez

Tras pasar unos días de descanso en México, Griselda Siciliani regresó al país y lo anunció con una sensual y sutil imagen que muestra su cuerpo semidesnudo en la cama.

Después de renunciar abruptamente al Súper Bailando, la actriz y bailarina disfrutó de las paradisíacas playas de Cancún en un viaje que realizó junto a su hija Margarita, fruto de su amor con Adrián Suar.

Desde allá, desinhibida como siempre a la hora de postear fotos en la red, compartió distintas fotos donde lucía su figura, su cara sin maquillaje y relajada.

Ahora, ya en Buenos Aires, Griselda publicó una imagen que la muestra desnuda, recostada en la cama, entre varias almohadas y con algunas partes cubiertas por sábanas blancas.

La postal estuvo acompañada de una parte de la canción Asilo que el cantautor uruguayo Jorge Drexler grabó junto a la cantante chilena Mon Laferte: "Que te desnudes como si fuera algo corriente. Como si verte desnuda no me aturdiera tan sistemáticamente. Tu piel me sea desconocida, me deje siempre intranquilo. Prefiero lamer después mis heridas a que tu amor pierda filo".

Mientras tanto, Siciliani está a la espera de comenzar a grabar "Sentimental", la película que hará en España bajo las órdenes del director popularmente conocido como Cesc Gay.