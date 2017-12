Guido Süller: "Tomasito se fue a Chile con otro, es un gato"

Guido Süller y Tomasito llevan una relación de amor odio de varios años. Al principio se presentaron como padre e hijo y hasta se hicieron una prueba de ADN para comprobar si era cierto, pero al final dio negativa.

Vivieron bajo el mismo techo, se pelearon, el hermano de Silvia acusó a su "hijo" de querer prenderle fuego la casa, se reconciliaron y se volvieron a pelear.

Luego de las numerosas idas y vueltas, el ex comisario de a bordo y el mediático se comprometieron en octubre pasado y anunciaron que se casarían el año que viene.

Lo cierto es que todo marchaba bien hasta que Guido hizo algo que provocó que su pareja cancele la boda. "No me caso con Guido por decisión propia. Me enojé con él porque me juro que no la iba a perdonar a Silvia y ahora se reconcilió en un programa cualquiera, así que se terminó", indicó Tomasito en diálogo con PrimiciasYa.com. "Me estaba por ir a vivir de nuevo con él, pero ahora ni loco. Que se case con su hermana, que ella está loca como él", agregó.

Guido 1





El jueves pasado, Silvia y Guido tuvieron una mediática reconciliación en vivo en el piso de Cortá por Lozano, motivo que provocó el enojo de Tomasito.

Este medio dialogó también con Guido, quien realizó duras declaraciones: "Me sorprendió lo que dijo Tomás. No quería hacer público yo esto, me enteré por ustedes. Nosotros íbamos a viajar a Brasil, ya estaba todo preparado e íbamos hacer una ceremonia en el mar, como se usa allá arrojando flores blancas y ambos vestidos de blanco también. Ya habíamos comprado la ropa y todo, pero me dejó plantado".

Y reveló: "Parece que Guido conoció a alguien, aunque esa parte hay que preguntarle a él pero es muy mentiroso, y se fue a Chile. Y está compartiendo en sus redes fotos estando solo, y cuando uno está solo es porque está con un gato. Si estuviese con amigos, no se sacaría fotos solo. Y este viaje que hizo a Chile coincidía con el viaje a Brasil que íbamos hacer".

Por último, el hermano de Silvia dijo: "Hay cosas que me oculta, entonces qué clase de compañero de vida estoy eligiendo. Yo soy fiel a los sentimientos y él ahora está con un gato en Santiago de Chile. Por más que no tengamos una relación sexual, no se comporta como corresponde. El que pierde entre los dos, es él. Aun no logró nada en la vida. Y con respecto a la fecha de casamiento que él dijo, la del 14 de febrero, es mentira. Yo estaré haciendo temporada en las Grutas, así que esa fecha nunca existió".