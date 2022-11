Harlem Festival: 20.000 personas vibraron con Nicki Nicole, Chano, Emilia, Dillom, Airbag y más

harlem 3.jpg

Al caer la noche la banda de los hermanos Sardelli quienes debutaron en el festival en el escenario outdoors, Airbag, dejo al público anonadados con un mega show de rock, repasando todos sus grandes hits como "Cae el sol", "Por mil noches" y "Noches de insomnio" entre muchas otras, dejando al público muy energético para recibir a uno de los artistas del momento: Dillom. El creador de Post Mortem, a pocos dias de debutar en el Luna Park volvió a presentarse por segunda vez en el festival.

Finalmente llegó el turno de Nicki Nicole, la artista Argentina que se volvió una de las figuras más importantes en la música global hizo su debut en el Harlem Festival. "Wapo traketero", "Baby", "Mala Vida" y "Diva" fueron algunos de sus hits que hicieron delirar al rededor de 20 mil personas, para llegar al final del dia uno y darle lugar a la fiesta del momento: Fiesta Bresh, donde el publico bailo hasta las 2 de la mañana con la fiesta del momento.

Emilia fue una de las artistas más esperadas del día domingo por el público Santafesino, “420”, “La Chain” y “Perrito Salvaje” hicieron bailar a todos los presentes en el escenario indoor.

El show de Chano fue uno de los más esperados del festival, ya que no visitaba la ciudad desde su última presentación junto a Tan Bionica, que por supuesto no faltaron sus hits junto a la ex banda y los actuales de su proyecto como solita.

Ya terminada su cuarta edición, la producción de Harlem Festival ya trabaja en lo que será su quinta edición, que promete sorprender aún más...