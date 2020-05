Impactante relato de Freddy Villareal sobre su diálogo con la muerte

La consigna de Andy Kusnetzoff en PH fue clara, que pasen al punto de encuentro los que estuvieron al borde de la muerte, indicó Ciudad Magazine. Y hasta allí fue Freddy Villarreal (51), a contar su escalofriante y poco conocida experiencia límite: “Me dijeron que me tenían que operar por un posible tumor en los intestinos. Era un pólipo muy grande y terminé en terapia intensiva un mes”.

Entonces, Freddy contó cómo fue su diálogo cara a cara con la muerte: “Me vino a buscar la parca y hablamos rápidamente. Me estaba muriendo. Era una operación en la que me sacaron parte del intestino y se complicó. Estuve luchándola más que nada por la infección”.

Ante un auditorio asombrado y conmovido, el humorista continuó: “Hablé mano a mano con la muerte de verdad. Le dije que no tenía tiempo, que no había terminado las cosas que tenía que hacer y que me espere un poco más porque no había terminado mi tarea. Lo dije con mucha convicción, para mí se enojó y se fue. Hasta no sé si se asustó. Le dije que se confundió, que no era mi momento, que se fije bien en su lista porque yo no debía ser. Me negué y la luché”.

“Fue hace dos años, mucho no salió en los medios”, cerró Freddy Villarreal.