Jimena Barón le respondió a Moria que le dijo "lesbiana tapada"

"Se esconden en canciones como Barón. Lesbianas tapadas que se asumen y atrasan. Varón, Jimena". Después, dio una nota desde un móvil y siguió arremetiendo contra la actriz y cantante.

"Esconden en canciones inescuchables, porque no la puedo escuchar, no me gusta lo que hace -declaró Moria-. No le creo tampoco, no le creo el discurso. Es un varoncito. No le creo el discurso feminista. No me interesa hablar de esta piba".

Moria



Rápida de reflejos, Barón salió a contestarle vía Twitter. Para empezar, retuiteó una nota que daba cuenta de los dichos de Moria y le agregó el comentario irónico: "Qué amor".

Entonces, recibió diversas respuestas en el mismo tono de ironía. Entre otras, la de su amiga Leticia Siciliani, hermana de Griselda, quien le escribió: "Te amo, invertida de mi alma".