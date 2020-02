Jimena Barón sigue en medio de la polémica: "Me censuraron"

Jimena Barón no levanta cabeza. Después de una seguidilla de polémicas por su tema "Puta", ahora la municipalidad de Comodoro Rivadavia reprogramó su show previsto para el próximo sábado y la actriz y cantante denunció públicamente que fue censurada.

"¡Me censuraron! ¡Esto es muy grave!", escribió Jimena en sus Historias de Instagram para contar que, después de la polvareda que levantó su nuevo corte "Puta" y su campaña de promoción, y también tras anunciar la suspensión de dos shows para recibir asistencia psicológica, tenía previsto volver a los escenarios el sábado 22. "Pero no me dejaron", sostuvo: "No me dejan trabajar".

"Me puse fuerte para volver a mi trabajo que tanto amo y necesito. El 22 volvía felizmente al escenario, compartiendo el show con mi amiga Cazzu en Comodoro Rivadavia. Hoy me avisan de parte de la municipalidad que decidieron «reprogramar» mi show sin explicación alguna. Me bajaron del show. La fuerza y felicidad que junté para volver a verlos y volver al escenario por ustedes y por mí, se desmoronó", indicó.

Y se preguntó: "¿Cómo hago para creer que esto no es personal, que no es conmigo? ¡Me censuraron! ¡Esto es muy grave!".

Dijo también que "todos los días inventan mierda nueva" para criticarla y que la situación le provoca "una bronca insoportable. Ustedes tampoco se merecen esto".

"Como artista, como mujer, necesito que me liberen de toda esta mierda injusta que no me merezco y no tiene sentido en lo absoluto. Necesito libertad. La misma que pido para los demás la necesito para mí también, por favor", escribió.

Finalmente, se dirigió a Cazzu: "Te amo y admiro y me alivia un poquito que al menos vos sí pises ese escenario con tu fuerza, con tus letras y tu valentía. La misma que tengo yo, pero a mí no me dejaron".