Joaquín Sabina es operado por un derrame cerebral

Joaquín Sabina está siendo operado por un derrame cerebral en la Clínica Ruber, según confirman fuentes oficiales del hospital al medio español eldiario.es. Sabina se desplomó del escenario la noche del miércoles mientras ofrecía un concierto en el Wizink Center de Madrid y fue trasladado a la UCI al instante por un intenso dolor en el hombro.

Por ahora no hay detalles sobre el nivel de riesgo de la operación, pero confían en emitir un comunicado a lo largo de la mañana del jueves si la familia lo permite.

Anoche, el cantante se cayó del escenario durante su concierto junto a Joan Manuel Serrat en Madrid y tuvo que ser atendido por los servicios de Emergencia aquejado de "un golpe muy fuerte" en el hombro. Tras unos minutos, el cantante regresó al escenario en una silla de ruedas, portada por el propio Serrat, para anunciar la cancelación del concierto.

Embed

"Con todo el dolor de mi corazón me voy a ir al hospital porque me encuentro muy dolorido, no se imaginan cuánto lo siento", dijo Sabina unos minutos ante los 12.000 asistentes que aguardaban inquietos. El cantautor anunció que el concierto quedaba suspendido y ofreció una nueva fecha: el 22 de mayo.

En un principio se creía que solo sufría pequeñas fracturas en el hombro izquierdo y que tendría que pasar unos días en observación, pero al parecer la caída le provocó un traumatismo craneal y el diagnóstico se ha complicado.