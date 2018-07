Jorge Rial: "Tengo todos los sentimientos juntos encima, estoy acá porque es mi laburo"

Jorge Rial volvió esta tarde a "Intrusos", América, tras ausentarse la semana pasada al programa por cuestiones de salud. volvió esta tarde atras ausentarse la semana pasada al programa por cuestiones de salud.





Apenas comenzó la edición de hoy, el conductor comentó: "Quiero agradecerles a mis compañeros y al canal, esta semana la vida me puso del otro lado. Estoy en un momento muy difícil, el más difícil de todos, estoy más aliviado, por suerte mi hija Morena está bien cuidada y protegida, está en camino a recuperarse, y yo a recuperar a mi hija a quien amo profundamente".





"La semana pasada fue muy dura, ella tuvo un problema de salud grave, por suerte tomó conciencia y se internó, siempre estuve ahí, ella no tuvo una vida fácil y es maniable, es influenciable, esta buscando su lugar en el mundo, no es fácil ser mi hija, pasó por cosas difíciles, abandonos, se le acercó gente mala que la transformaron en algo irreconocible, que se aprovecharon de ella, le sacaron plata, la amenazaron, por suerte ahora, después de una semana muy dura, la gente del Finochietto la cuidaron de una manera excepcional, la vi varias veces dormida, en este momento está enojada conmigo, y la entiendo, pero se que es solo un enojo, yo me tomé una semana por estres, hoy estoy muchísimo mas tranquilo porque mi hija está en las mejores manos, está cuidada, con mucho amor", argumentó.

"Quiero agradecerle a la gente el aguante, mi hija Rocío, Romina fue fundamental en este momento, ella tenia contacto directo con Morena, las hijas también, los amigos... Tengo todos los sentimientos juntos encima, estoy acá porque es mi laburo, ojala pueda venir todos los días pero mi prioridad es mi hija, el canal me dio todo para que me dedique a esto", señaló el periodista.





Y afirmó ante los distintos comentarios: "Le pido a todos los que le hicieron daño, ¿ahora nos pueden dejar a mí a mi hija y a mi familia que nos ocupemos de ella? le hicieron todo lo malo que le quisieron hacer, hicieron que me odiara, le sacaron plata. Si querían destruirme, me hicieron mas fuerte, a ella la destruyeron. quisieron hacer un reality de esto y la hicieron pelota, tiene 19 años. Por suerte la gente que la quiere la arropamos, la abrazamos y la cuidamos; vamos a estar al lado de ella siempre. Les pido un favor, dejen que yo me encargue de mi hija, la voy a curar con amor, con mi hija, mi mujer y todos los que la amamos. Váyanse, no aparezcan, algún día contaré. Déjenme solo cuidar a mi hija; son días muy difíciles todavía".





"Esto no es parte de un reality, yo soy esclavo de mi silencio, nunca atacaría ni por enojo a mi hija, algunos hasta lo aprovecharon, es gente enferma, ustedes destruyen, yo voy a construir. Acá estoy, al frente de Intrusos, y les agradezco a todos el respeto", finalizó Rial.