Juan Darthés le respondió a Calu Rivero: "Soy yo el que dice #NoesNo"

Calu Rivero y Juan Darthés parece no tener fin. En esta oportunidad, el actor le respondió a su ex compañera de trabajo que lo acusa de acoso durante la grabación de la tira Dulce Amor. El conflicto entreparece no tener fin. En esta oportunidad, el actor le respondió a su ex compañera de trabajo que lo acusa de acoso durante la grabación de la tira





El galán se defendió de las acusaciones con un contundente comunicado en Twitter, luego de que la actriz revolucionara las redes sociales con el hasthag #NoesNo, fruto de una carta en la que contaba sus sentimientos.





"El cuerpo no resiste la injusticia. Yo también sé lo que es el dolor, no sólo el mío sino el de mi familia, que es el que más me duele", escribió Darthés y recuerda cuando el 12 de julio de 2013 la propia Calu desmintió vía Twitter una posible conducta de acoso sexual.





Según indica, cuatro años después y en medio de la promoción de su libro, la actriz aseguró que "sintió acoso" y generó especulaciones "sin medir el daño que me ocasionaba no solamente a mí, sino también a mi familia".





"Si se hubiera sentido incómoda debería haberlo planteado al guionista, al director de la novela o a la producción", reclamó Darthés y aseguró que él respetó el libreto y siguió las indicaciones. "Terminada la escena, termina la actuación. Nunca tuve trato con Rivero fuera del set. NUNCA. No puedo hacerme cargo de lo que le pasa al otro por la cabeza cuando yo no hice nada fuera de lugar".

}