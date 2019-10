Julieta Prandi agradeció el apoyo tras denunciar a su ex por violencia de género

En febrero de este año, Julieta Prandi anunció su separación del empresario Claudio Contardi tras 12 años de relación. Hace una semana, la modelo denunció a su ex por violencia familiar y ahora se expresó en Instagram para agradecer el apoyo.

Después de la repercusión que tuvo su caso, Julieta publicó una foto en su cuenta de Instagram para agradecer el apoyo de sus seguidores. "No alcanza con un gracias. Un abrazo sincero para todos los que me estuvieron enviando su amor. Que les vuelva con más fuerza cada día", escribió junto a una foto en la que está en una hamaca mirando el mar.

La modelo también compartió una imagen en la que aparecen sus hijos, Mateo y Roco, por el Día de la Madre. "Feliz día para nosotras. Donde todo comienza y en donde todo termina. Amor de madre, la fuerza más poderosa que conoce la humanidad. La ciencia ni el hombre han descubierto aún, nada más fuerte", expresó.

Prandi confirmó su separación en febrero de este año. Sin embargo, la ruptura se produjo mucho antes, en marzo de 2018. Durante un tiempo, ella convivió con su ex hasta que la situación fue insostenible.

"'Ya estás vieja, vos qué vas a hacer sin mí..si no servís para nada', me gritaba. En el último tiempo, cuando discutíamos, me llegó a decir que si fuese un hombre, no me hubiese dejado un solo hueso sano", contó la rubia en una entrevista con Infobae.

"Todo el 2018 vivimos bajo el mismo techo con un montón de artimañas que él utilizó para retenerme. La primera era el diálogo. La segunda fue la amenaza: 'Me voy a matar si terminamos'. La tercera fue: 'Esto fue una estafa de tu parte, un acto premeditado. Vos sabías que te querías separar'. En un momento hasta jugó con su salud diciendo que tenía un problema en el estómago", sostuvo.

Cuando finalmente tomó la decisión de divorciarse, hablaron de la cuestión económica. La modelo le aclaró que se quería quedar con la casa. Ante la negativa de su ex, se tuvo que mudar y alquilar un departamento para vivir con sus hijos.

Hace dos semanas, Prandi se enteró de que su ex mantuvo una relación en secreto con otra persona. "Mateo me cuenta que hay una mujer viviendo en mi casa, en la casa que compartíamos. Resulta que ella vive ahí desde el mes de marzo. Es su pareja, pero a Mateo lo hacían decirme que era la niñera. Además, ella tiene una nena de 12 años que comparte habitación con uno de mis hijos. Hay cuatro habitaciones en la casa, pueden tener un cuarto cada uno en el peor de los casos, pero los hacen compartir", relató.

En la causa interviene el Juzgado de Familia Nº 3 de San Isidro. En las próximas semanas, la Justicia deberá decidir si renueva o no la orden de restricción que actualmente rige para el empresario.