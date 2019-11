Julieta Prandi contó detalles de los engaños y estafas que sufrió de su exmarido

Julieta Prandi fue la invitada al living de Susana Giménez. Llegó en medio de su tormentosa separación de Claudio Contardi, padre de sus dos hijos, Mateo y Rocco, a quién denunció por violencia familiar. La actriz contó detalles de la relación y también de la ruptura que, según confesó, fue una gran decepción, porque ella "estaba enamorada".

Al comienzo de la entrevista, Susana le preguntó desde hacía cuánto tiempo estaban en pareja, y Julieta explicó que si bien estuvieron juntos desde 2009 y se casaron en 2011, ya habían tenido una relación algunos años antes. "Tuvimos un noviazgo anterior desde el 2004, luego nos separamos y nos reencontramos en el 2008. Lo mejor de todo son mis dos hijos, que son lo más maravilloso que tengo en esta vida. Estaba enamorada y formaba una familia. Soñaba con ser mamá, era muy muy Susanita".

Prandi dio detalles de movimientos económicos que a ella no le llamaron la atención al principio porque "confiaba" en él pero que con el tiempo le significaron una amarga sorpresa. Entre otras situaciones, contó que compraron un departamento juntos y que Contardi lo puso a su nombre y al del de su madre. La situación fue aún más difícil cuando reconoció haberle otorgado un poder general administrativo. "Él cobraba mi sueldo", recordó.

Susana le preguntó si hubo un cambio en su exmarido, y Prandi respondió: "No tengo idea, yo descubro todos los días algo nuevo. Yo no creo que me haya amado. Esto no es amor. Yo no me creo que haya sido una fidelidad absoluta, no me consta y cada vez tengo más información que no es así. Yo me fui con mis hijos y lo puesto".

"Pide que se me multe por hablar y yo todavía espero que sea notificado para pagar alimentos. Nunca me pagó, pero desde marzo están firmes los alimentos. La casa de Martínez no tiene timbre, entonces las notificaciones judiciales no llegan. Todo el tiempo va presentando nuevas apelaciones que hacen que se atrase lo importante, todo el tiempo apela y presenta cosas según lo que yo diga", agregó.

La actriz, modelo y conductora remarcó varias veces que no podía hablar demasiado ya que la causa estaba en curso y que por eso no podía detallar más cosas vinculadas a su exmarido, pero destacó: "Yo confío en que la justicia va a accionar, hay un cuerpo médico de psicólogos tratando el tema. Mateo y yo estamos en terapia, él entiende y es testigo de todo".

En el último tramo de la nota, Julieta contó el duro momento que atravesó cuando se fue de su casa con sus hijos: "Cuando me fui, fue tenso, no fue fácil. Me fui entre gritos y otras cosas más. Agradezco al cielo todos los días que me pude ir. Violencia física es lo único que no hubo, hubo violencia económica". De ese modo, señaló las presuntas estafas de las que fue víctima, y concluyó: "Embarazada y a seis meses de casarme, qué me voy a imaginar que me van a estar estafando un departamento".