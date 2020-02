Karina Jelinek protagonizó un verdadero papelón en el programa de TV Divina Comida y se convirtió en el centro de atención.

Todo ocurrió cuando la top model llegó a la casa de Silvina Luna, la anfitriona de esta última edición del programa.

En esta ocasión, en el programa participaban Gabriel Schultz, Mariano Peluffo y Fernando Carlos.

El blopper de Karina se dio luego de los saludos de rigor, cuando Silvina Luna la invitó a colgar la cartera en un perchero que estaba ubicado a pocos metros de la puerta.

Jelinek le rompió un millonario cuadro y Silvina Luna se calentó – Divina Comida

Lo cierto es que cuando Jelinek colgó el bolso, el perchero se desplazó hacia adelante y terminó por golpear un cuadro que estaba colgado en la pared de enfrente.

“Nooo, no lo puedo creer. Me rompiste el cuadro. Me lo hizo una amiga de Mar del Plata. ¡Me salió una fortuna!", fueron las primeras palabras de Silvina.

La obra artística quedó con un tremendo agujero en el medio.

Sonrojada por la situación, la modelo sólo atinó a decir: "Este tiene solución Sil, ¿no?”. Sin embargo, ante la negativa de la dueña de casa, Karina intentó compensar la situación: "Yo te voy a arreglar un cuadro. ¿Querés?".