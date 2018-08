Karina La Princesita: "Fui madre soltera porque el Polaco se fue"

Karina La Princesita volvi贸 a hablar de su antigua relaci贸n con El Polaco, con quien la artista tuvo a su hija Sol. Todo comenz贸 cuando Silvina Escudero le advirti贸 a la rubia, que la notaba con m谩s "seguridad" y si aquello correspond铆a con "haber soltado una relaci贸n", en referencia a la ruptura con el Kun Ag眉ero. Este jueves, invitada a Los Especialistas,volvi贸 a hablar de su antigua relaci贸n con, con quien la artista tuvo a su hija. Todo comenz贸 cuandole advirti贸 a la rubia, que la notaba con m谩s "seguridad" y si aquello correspond铆a con, en referencia a la ruptura con el

"Creo que haber terminado la relaci贸n fue la gotita que termin贸 de ayudar. Pero, en realidad, fue todo lo que viv铆 en mi vida. En la adolescencia sufr铆 bullying y vengo de una familia con la que me cri茅 con mucha violencia. Eso ya es crecer con un cierto miedo y una inseguridad que despu茅s la arrastr谩s", arranc贸 a contar Karina.

"驴Si hago terapia? No, pero creo que este 煤ltimo a帽o venc铆 todo lo que viv铆. En el embarazo me qued茅 sola y siempre me pasaron cosas traum谩ticas que yo dec铆a 'es para morirse de tristeza'", agreg贸 al ser indagada al respecto de ese tema.

M谩s tarde, cuando le preguntaron por qu茅 qued贸 sola en el embarazo, la int茅rprete contest贸: "Porque el padre se fue. Esto se sabe. Fui madre soltera y, de hecho, El Polaco tambi茅n lo cont贸. Eso, en una mujer, creo que es uno de los sufrimientos m谩s grandes".

