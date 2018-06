Karina "La Princesita" le respondió a Moria Casán: "¿Usted vio el programa antes de opinar?"

Karina "La Princesita" Tejeda le respondió a Moria Casán, quien salió en defensa de Marina Calabró luego de que la periodista se cruzara con la cantante en Intrusos.





"La Princesita" está más on fire que nunca. La cantante no se achicó ante la mojada de oreja de "La One" y salió a responderle con todo.





"Marina, una princesita te hizo llorar ¡eso es discriminación! Vos sos el pueblo y ella ya es mayorcita para llamarse princesita #PRINCESA", escribió la conductora de Incorrectas en Twitter , rompiendo una lanza por la periodista.





Además, Moria le tiró otro palito a Karina refiriéndose al sobrenombre por el que se la conoce en la movida tropical desde su comienzos: "en este país que no existe la monarquía #Ubication a forrándula farándula de cabotaje con aspiraciones a linaje".





Enterada, "La Princesita" respondió arrobando a la diva: "Yo no me hago llamar de esa manera. El pueblo, al menos el que me viene a ver, que es bastante, es el que me llama así. ¿Ud. vio el programa antes de opinar? Yo no la hice llorar. Ella lloró porque quiso. Yo hablé con mucho respeto y educación ".

Lejos de terminar el tema ahí, agregó: "Si alguien llora porque le dicen en la cara las cosas con respeto, lejos está de ser discriminación. Discriminación es otra cosa. Lo que hicieron conmigo mucho tiempo por ejemplo. Inclusive Marina al tratarme de todo lo que me trató cada vez que hablaba de mi".

Por último, la protagonista de Siddharta, buscando la verdad, dijo: "Habiendo dicho y aclarado esto, respeto a ud. y su opinión. Pero las cosas como son. No las cambiemos. Porque ni en mi trato, ni en nada de lo que dije hubo discriminación. Después de como su burló mucho tiempo ella de mi debería valorar el respeto con el que yo le hablé. Gracias", concluyó.





