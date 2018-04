Karina "La Princesita" lloró por el bullying que sufre en las redes sociales

Karina "La Princesita" utilizó este sábado su cuenta de Instagram para dejar un extenso escrito en el que hizo referencia a las agresiones que sufre constantemente en las redes sociales. utilizó este sábado su cuenta depara dejar un extenso escrito en el que hizo referencia a las agresiones que sufre constantemente en las redes sociales.





"El insulto, el agravio, el bullying, la violencia, la insensibilidad", que en su parecer, "no habla más que del que lo ejerce", escribió la cantante.





"Que soy gorda o que es extraño que esté muy flaca, que me operé toda, que soy grasa, que no tengo talento. Sí que lo tengo. Yo estoy segura de mí, muy", señaló.





"Si supieran las cosas a las que desde chica me enfrento ¡y sigo entera!", comienza diciendo Karina en su descargo. Porque pese a que los comentarios agraviantes lograron afectarla, asegura que "hasta de lo malo se puede sacar cosas buenas. A mí todo eso no me hundió, o tal vez sí. Pero no me mantuvo en las profundidades. Por el contrario: llegué al fondo y eso me impulsó. ¡Y voy por más!".





Siddharta, el nuevo show que Flavio Mendoza está preparando: "Tomar nuevos desafíos y poner todo para dar lo mejor. Sentir la adrenalina que te genera lo desconocido, y disfrutarla", manifestó. Cabe recordar, que La Princesita hizo en estas horas un gran anuncio, ya que formará parte de, el nuevo show queestá preparando:", manifestó.