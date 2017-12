Kate Winslet y una anécdota curiosa sobre los niños de Titanic

Todos los que aman 'Titanic reconocen las escenas mas potentes de la película. Por potente queremos decir las más emocionantes. Y, hay que reconocer, que la película tiene muchas imágenes que dejan huella en el imaginario colectivo. Una de ellas es, sin duda, cuando vemos a una madre que sabe que el barco se esta hundiendo y no existe posibilidad para ellos de salvarse, le cuenta un cuento a sus hijos para "protegerles". Una escena descorazonadora. Pues 25 años después uno de esos niños, Reece P. Thompson III, que interpretaba al "Little Irish boy", ha hablado sobre su experiencia en el rodaje.

Reece p. Thompson III, ahora es director de marketing en una estación de esquí en el condado de Utah, Estados Unidos. Resalta que siempre le preguntan las dos mismas cosas cuando descubren que estuvo trabajando en la megaproducción. Primero, la cantidad de dinero que cobró por sus escenas. "Me gustaría decir que alrededor de 30.000 dólares". Seguidamente, le preguntan si tuvo trato con las estrellas Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. "No conocí a Kate Winslet, seguramente es una buena persona, pero la mantuvieron alejada de los niños porque decía muchas palabrotas. Mi madre si la conoció y si reconoce que es una buena persona, pero yo no lo hice".

Es una actitud que podría encajar con una actriz de 21 años, que llevaba esos incómodos ropajes y, encima, añadir lo extenuante que tuvo que ser un rodaje de esta magnitud con un director como James Cameron, que tiene fama de ser duro en el set.