La China Suárez habló de su pelea con Nico Vázquez y Gimena Accardi

​A fines de 2017, salió a la luz el fin de la amistad entre Nicolás Vázquez y Gimena Accardi con Eugenia China Suárez

El distanciamiento se produjo luego de que la pareja admitiera públicamente que la actriz no estuvo presente como lo hubieran necesitado en uno de los momentos más dolorosos de sus vidas: el fallecimiento, en diciembre de 2016, de Santiago Vázquez, el hermano del actor.

Lo cierto es que en diálogo con Marcelo Polino y Paula Chaves en el programa radial Polino Auténtico, la China - muy amiga de Chaves, quien intentó mediar en el conflicto-, en comunicación telefónica desde Chile, se refirió al tema por primera vez.





"¿Con Gimena Accardi hay vuelta atrás?", le preguntó Polino. "No me voy a referir a eso públicamente porque creo que hay cosas que se hablan en privado, que son parte de la vida de uno. Eso lo hablo con mi familia, con mis amigos y con Benjamín [Vicuña] . Soy una convencida de eso, de que hay cosas que deben arreglarse y quedar en el ámbito privado", expresó, pero sí confesó sentirse angustiada por la pelea.





"Uno no es un robot. A veces la gente cree que todo es como un chiste. Pero para mí no es un chiste. Yo elegí la profesión de la actuación, y lo otro es un plus que viene, a veces está bueno estar expuesto porque la gente te acompaña y ve lo que hacés, pero hay otra parte que es más difícil porque somos de carne y hueso, entonces uno sufre", concluyó Suárez.