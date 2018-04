La decisión más valiente de Evangelina Anderson: "Voy a donar óvulos de forma voluntaria"

La modelo escribió un sentido texto en las redes sociales para comunicar su decisión para "hacer feliz a otras mujeres que desean ser mamás".

Embed ⓐⓜⓞⓡ Una publicación compartida por E͙V͙A͙ A͙N͙D͙E͙R͙S͙O͙N͙ (@evangelinaanderson) el Abr 8, 2018 at 11:21 PDT



"Ayudar a cumplirles ese sueño que tanto anhelan. Hoy voy a donar óvulos de forma voluntaria. Todos los exámenes que me hicieron están aprobados", comentó la rubia, que sólo espera el resultado de los exámenes psicológicos para recibir el OK médico.





"Para los que no saben de lo que hablo, es una técnica de reproducción asistida indicada en los casos en los que la mujer no pueda conseguir un embarazo con sus propios óvulos", amplió la mujer del ex futbolista Martín Demichelis y mamá de Bastian, Lola y Emma.





, instalada endonde vive hace años, se volcó a Instagram este martes para dar una fuerte y valiente noticia: contó que donará sus óvulos para que otras mujeres pueden ser mamás.