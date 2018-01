La emotiva confesión de Araceli González sobre el debate feminista

Qué Es El Feminismo Y Por Qué Luchamos Las Feministas



Al ser consultada por los dichos que Araceli González hizo esta semana, Freijo opinó que "no se nace feminista, se llega a serlo. Para muchas es un proceso que viene desde el dolor. No hay que salir a matarla". Por otra parte sí criticó las palabras de la actriz al referirse al acoso. En el programa de Mirtha Legrand, González había dicho que "afortunadamente nunca sufrí acoso, debe ser porque tengo un carácter fuerte".





Freijo aludió a la responsabilidad pública que tiene la actriz al elaborar semejante frase. Segundos después Araceli llamó al programa donde hizo un fuerte descargo.





Araceli González fue blanco de múltiples críticas por decir que no era feminista en un móvil de Intrusos: "Escuché que dijeron que soy feminista. No, yo no soy feminista, las respeto muchísimo pero tengo un hijo varón precioso y un marido hermoso y respeto mucho a los hombres también".





Luego de la polémica escribió un descargo en su Twitter: "Al decir que no soy feminista y que las respeto, mi género me trató de ignorante. Nadie tiene que explicarme qué es el feminismo y qué es lo que defiende. ¡Lo sé! Yo elijo defender nuestros derechos. ¡Siempre! Sin pertenecer a ningún movimiento".





En el programa del jueves de Intrusos estuvo Florencia Freijo, reconocida activista feminista, explicando de qué se trataba el movimiento cuando la interrumpió el llamado de la mismísima Araceli, quien quería aclarar sus dichos después de la polémica. "Vengo de una familia que es de un matriarcado terrible. Mujeres que han trabajado solas, que criaron a sus hijas e hijos solas. Cuando yo digo 'no soy feminista' significa que no pertenezco a ningún movimiento especifico de mujeres, que respeto. Al decir que yo no era feminista fui castigada por mi propio género, y dijeron que estaba en contra de un montón de barbaridades que yo jamás estaría en contra”, sostuvo la actriz.





Araceli le dijo a Freijo que si eso que ella explicaba era el feminismo, entonces "soy feminista". Asimismo aclaró por qué se expresó de esa manera y también destacó sobre la polémica frase que no sufrió acoso en su profesión porque en ese contexto era en que se daba la charla, pero que cuando tenía cinco años un hombre mayor la manoseó. Mirá el video:

Finalmente, Freijo le dijo a Araceli cuando terminó su relato: "Acá estamos para ella, eso es el feminismo".





Las frases más fuertes de Araceli "Yo soy parte de las mujeres que estamos a favor del amor porque el amor sana. Yo fui agredida por mi género. Y también hay que respetar a los hombres porque ellos también son agredidos y violados".

"En mi profesión, gracias a Dios, nunca fui acosada, pero de niña viví un montón de cosas".

"Tuve cinco años y a mí me manoseó un señor grande".

"Yo tenía 10 años y en el lugar donde vivía, iba con miedo, porque si ibas con shortcito te podían correr".

"Vi cantidad de bultos en la calle de hombres que se paraban en la esquina para esperarte y mostrarte sus partes".

"A veces, la manipulación no es solo eso, sino de un marido que ante la sociedad se muestra como un gran hombre y te manipula psicológicamente, que terminás muy enferma. Y nadie se entera de eso. Por eso, respeto a mi hombre, que me ama y que con su amor a mí me sanó y me curó. Eso lo saben mis hijos, mi familia y la gente más cercana".

"Aprendí que cuando uno habla, no hay que hablar con los dedos. Tiene que ser contundente. Y yo estoy cansada de callar".

"Yo sé lo que es una mujer sola, pero también reconozco que hay hombres maravillosos que cuidan la vida. Pero también hay hombres muy manipuladores dentro de esta sociedad que lo que quieren es tocarte la dignidad, y a mí le han tocado en varios puntos".

"No he salido a hablar por respeto a mis hijos y a mi madre, pero sé lo que es la mujer luchadora".

"Mi mamá, que hoy sufre lupus, es una mujer que vivió por nosotros y nos cuidó mucho. Ella estaba sola con dos hijos y necesitaba trabajar, y cuando empezó, a veces hay hombres con poder y aprovechan".

"Así como yo, hay muchas mujeres que sufrimos y muchas veces no podemos hablar por miedo. Porque nos amenazan con que nos van a dejar sin trabajo, nos amenazan con que vamos a morir como ratas, porque amenazaron a mi marido con que no iba a trabajar tampoco".

"En muchas oportunidades pensé en irme de este país porque no podía ocupar el lugar que yo siempre ocupé en mi vida. Un lugar de luchadora, de criar a mis hijos, de ser respetada".

"La vida me está dando posibilidades para poder hablar lo que nunca pude decir".

"Mi mamá me enseñó a ser mujer, me enseñó la dignidad, me enseñó a no dejarme usar, que tengo que ser libre, que tengo que hablar, que no tengo que callar".

"Si no salía a hablar hoy, a la gente le iba a quedar un concepto de lo que no soy".

"Estar en un medio donde te cierran las puertas por el hecho de decidir a quién amar no está bueno".

"Sigo con mi lucha en silencio sin que nadie se entere lo que he vivido y lo que sigo viviendo".

Esta tarde en Intrusos, la politóloga feminista Florencia Freijo explicó en televisión los conceptos fundamentales sobre el feminista. Ante la consulta de los conductores por lo que compone la estructura de estos movimientos políticos, Freijo dio cátedra. Mirá el video: