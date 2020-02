La foto de Adele en una fiesta en la que luce irreconocible

Adele volvió a ser noticia luego de que trascendiera una imagen suya que muestra el impactante cambio físico que ha atravesado en el último tiempo. La cantante británica acudió al after party de los Oscars organizada por Beyoncé y Jay-Z y sorprendió a todos.

La vida de Adele dio gran cambio desde que anunció su separación de Simon Konecki, tras siete años de relación. La artista británica, que había decidido apartarse de los escenarios para dedicarse a su familia, volvió a la vida pública en 2019, donde se la vio enloquecida en un concierto de las Spice Girls junto a sus amigas, y desde entonces está preparando nuevo disco.

A principio de enero, se la vio junto a Harry Styles y James Corden disfrutando de sus vacaciones en varias islas del Caribe. Y su imagen allí ya era sorprendente, luego de bajar más de 30 kilos. Luego, causó gran impacto a la fiesta del rapero Drake.

Pero este último fin de semana, tras la ceremonia de los Oscars 2020, Adele acudió a la fiesta organizada por Beyoncé. Kinga Rusin, una reconocida conductora, no dudó en pedirle una foto juntas. Sin embargo, reconoció que al principio le costó reconocerla debido a su impresionante cambio físico.

“Hablé con Adele durante 30 minutos y no me di cuenta de quién era hasta que me dijo su nombre. Realmente parece otra mujer después de su considerable pérdida de peso. Charlamos sobre zapatos y bailamos mucho en una noche increíble”, aseguró Rusin, quien compartió la imagen en Instagram.

A pesar del gran cambio físico, que según trascendió Adele ya lleva perdidos 70 kilos en total, muchos seguidores no tuvieron palabras positivas hacia ella y remarcaron que su actual delgadez es "extrema".

“Luce irreconocible”, “me encanta que haya cambiado por su salud, pero no la reconozco”, “Adele ahora luce completamente diferente. Es extraño, probablemente genial en el sentido de la salud” y “ella es talentosa e igual la admiraremos, aunque me sorprende su físico”.

Tiempo atrás, ella misma compartió una foto en su Instagram con la frase: "Solía llorar pero ahora sudo", en referencia a sus "fracasos" amorosos.