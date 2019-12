La foto al natural de Laurita Fernández en la playa y sin filtros

Laurita Fernández y Nicolás Cabré se encuentran disfrutando de unas románticas vacaciones en el exterior a poco de comenzar con la temporada teatral con "Departamento de soltero" en Mar del Plata.

Los actores aprovecharon para descansar unos días en Estados Unidos y México antes de que arranque la temporada de verano.

La pareja se hospedó en un exclusivo resort all inclusive en Playa del Carmen. Allí aprovecharon para disfrutar de las altas temperaturas, tomar sol, meterse al mar y relajarse.

No filter no make up no nada

En una de las imágenes que la rubia compartió en Instagram, aparecen besándose muy apasionadamente recostados en la playa.

La actriz posteó una imagen completamente al natural en las redes y ella misma explicó que no utilizó ningún filtro en la foto: "No filter no make up no nada", expresó.