La furia de Raquel Mancini con Andy Kusnetzoff

"Andy Kusnetzoff me destruyó la vida durante 10 años y ahora se hace el demagogo. Siento que me saqué un peso de encima. ¿Sabés lo que es ver llorar a toda mi familia por las cosas que decían de mí?", contó Mancini.





El enojo de Mancini surgió luego de que Luciana Salazar , quien participó en PH, Podemos hablar, hizo mención a una cirugía estética a la que se había sometido, frente al conductor, que no emitió palabra.





"Qué se siente una mina y te diga eso, que vos no digas nada y ahora te hagas el demagogo. ¿Te olvidás? ¿Tenés mala memoria? A mí no me joden más. Que la gente te conozca y que se acuerde quién sos", disparó Mancini contra Kusnetzoff, en diálogo con Infobae.





"Me molesta la actitud de Andy de que ahora se hace el demagogo cuando a mí me hizo llorar durante tanto tiempo hablando de mi boca y sin saber lo que de verdad me había pasado", insistió.





La exmodelo había contado años atrás que sufrió violencia de género y los golpes de quien era su pareja le desfiguraron la cara. "Hace 12 años me había hecho una cirugía en la boca, me habían puesto silicona y ese mismo día me comí una piña. Ahí, se me desfiguró la cara, porque además tenía brackets que me lastimaron aún más tras el golpe. (Kusnetzoff) estaba terminando CQC y ya tenía Perros de la calle, no es que estaba en el colegio y me hacía bullying. Cada vez que hablaba de mí, decía cosas terribles y yo me iba llorando de todos lados cuando lo escuchaba hablar", relató.





En marzo, Anamá Ferreira también había hecho un fuerte descargo contra el conductor: "Has levantado ahora una bandera y te quería recordar que me hacías Bullyng durante años cuando hacía CQC y gracias a vos no me llamaron más para hacer TV porque vos me pusiste el monte sobre mi manera de hablar eras el canchero de CQC". Ante esto, Kusnetzoff salió a pedir disculpas y ambos terminaron reconciliados.





Exitoína.

