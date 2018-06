La grave denuncia del hijo de Valeria Bertucelli y Vicentico contra la policía

Florián Fernández Capello, hijo de Valeria Bertucelli y Vicentico, denunció una situación de abuso policial en su cuenta de Instagram Stories.





El también guitarrista de Los Fabulosos Cadillacs relató el episodio que le tocó vivir el último sábado a la madrugada a bordo de su vehículo cuando fue detenido por un control en el barrio de Belgrano.





"¿Hola amigos cómo les va? Aquí acabo de llegar a mi casa y les quiero contar una situación que acabo de vivir para que andemos un poco precavidos. Me parece que estamos viviendo un momento de mierda y me pasó esto por segunda vez en un mes", comienza el relato de Florián.





"Recién, más o menos, por Virrey del Pino y Tres de febrero, me paró la policía, me pusieron el arma en la cabeza, me hicieron bajar del auto y me dijeron que si no obedecía me iban a pegar un tiro. La escusa para pararme fue un pozo que me como yo en José María Campos, me lo comí cómo el más salame, no lo vi. Me saltó el auto como un salamín de desatento", siguió.

Embed Cantante Una publicación compartida de Florian Fernandez Capello (@florianofc)







"Lo que es seguro que eso no ameritaba la retención del vehículo y que yo fuera preso como ellos me decían y con esa escusa me pusieron el arma en la cabeza y me dijeron que no le temblaba el puso y que me iban a meter un tiro. Y me hicieron darle toda la plata que tenía para no multarme", amplió.





"Para no multarme me pidieron una coima, que no es una coima, es un robo. Lo otro ya sería bastante grave, esto es mucho peor y les tuve que dar 400 pesos, que era todo lo que tenía. Me revisaron la billetera y el auto entero", expresó.





Y agregó: "Y me dijeron en detalle que no sea tan pelotudo y que la próxima vez que salga a la calle tengo que tener plata encima por si me paran, que tengo que tener un poquito más de cintura, un poquito más de platita porque sino... esto no da".

Embed Tirandome un paso Una publicación compartida de Florian Fernandez Capello (@florianofc)







"Básicamente, amigas y amigos me acaba de chorear la policía. Ni hablar que me sacaron del auto agarrándome del buzo, que me tiraron y me tuve que comer la secuencia de tener un chumbo en la cabeza, teóricamente porque venía cometiendo una infracción", manifestó el guitarrista.





Y por último, advirtió: "Mi comentario para todos es que tengan mucho cuidado porque estamos viviendo un momento de mierda, no lo tapa absolutamente nada. Te chorea hasta la cana y te chorea muy feo. La pase para el orto así que tengan mucho cuidado".









Fuente: Primicias Ya