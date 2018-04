La hija de Evelyn Von Brocke y Fabián Doman contó que está "muy enamorada de una chica"

Constance Doman es la hija de Fabián Doman y Evelyn Von Brocke. Tiene 22 años y estudia management de medios en una universidad de La Haya, Holanda. Está a miles de kilómetros de sus papás en Buenos Aires, pero muy cerquita de su gran amor; Dilek, su novia, que también está radicada en Europa.





La joven no quiere ponerle un rótulo a su sexualidad, pero en diálogo con la revista PRONTO, contó que antes de concretar con Dilek siempre había estado con hombres. "Digo que soy bisexual porque sé que el ser humano necesita usar etiquetas todo el tiempo. Pero yo no necesito eso. No me considero nada. A mí me gustan las personas", explicó.

Evelyn y Doman están felices con la novia de su hija y cuando se enteraron de la novedad, se pusieron muy contentos por Cocó, como llaman a Constance. "Los junté a mamá y a papá, fuimos a almorzar y les dije: "Estoy muy enamorada de una chica". Así de simple. Y ellos, que son un amor, me dijeron: "Nos encanta que estés enamorada'".

Dilek y Cocó se conocieron en el colegio pero recién se animaron a dar un paso más años después de egresar, en una fiesta. La chica tiene 19 años y está por arrancar a estudiar ingeniería mecánica en Frankfurt, Alemania. Se ven cada 10 días porque el viaje a La Haya dura 4 horas.





"Estamos hechas tal para cual, tenemos algo re lindo y una conexión muy copada. Todos los que nos conocen se pusieron muy contentos", resumió Cocó, que tiene muy buena relación con ambos padres.

