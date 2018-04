La hija de Jorge Rial destrozó a Natacha Jaitt

Pero los disparates no terminaron allí: Jaitt afirmó en redes sociales que Jorge Rial le pagaba a los novios de Morena, su hija, para que salgan con ella.

Embed El padre de Natacha ¿integrante de una red de trata? ►► https://t.co/TCK5FmjhLT pic.twitter.com/25cR5hVXIA — Uno Santa Fe (@unosantafe) April 5, 2018



La joven, desde su cuenta de Instagram , se encargó de responderle y fue con todo:"Las costumbres de que te paguen es a vos pedazo de tro..., vieja y sucia... si no te pagaron por la última cog... y estás enojada problema tuyo gato viejo y usado".

Morena continuó con su descargo: "Besito sucia y ojalá la vida te permita seguir viviendo en paz y no hablando tantas pelotudeces, porque lo único que das es lástima, sos un animal con las cosas que decís y hacés, pero eso ya no me meto es tu vida, la mía la vivo yo y a mi novio no le paga nadie, pregúntate si vos estas bien paga antes de volver a hablar de mi o de mis relaciones".

Embed América salió en respaldo de sus periodistas ante las denuncias de Natacha Jaitt ► https://t.co/oqvEXQOgZ7 pic.twitter.com/NwbThUcJcb — Uno Santa Fe (@unosantafe) April 4, 2018



"Mujer grande con tan poca neurona, o fíjate si a tus hijos no les hace falta una madre un poco mas ubicada en la tierra y no tan trola y regalada, por Dios, un besito sucia, que se encargue de vos el que se tenga que encargar", cerró.

Natacha Jaitt viene de decir un sinfín de barbaridades en el aire del, mientras cenaba con Mirtha Legrand la noche del sábado.