La historia del vestido de Pampita que desató el escándalo

La boda de Carolina "Pampita" Ardohain con Roberto García Moritán fue sin dudas el casamiento del año. La llegada de ella acompañada por sus hijos, los looks, la alfombra roja de los invitados, el palacio donde se realizó la fiesta, el auto descapotado, todo salió de maravillas aunque hubo un tema que dio que hablar: el vestido.

La modelo llegó con sus tres hijos caminando al altar enfundada en un espectacular vestido de Gabriel Lage, uno de los nombres más famosos de la moda argentina, en las redes se viralizó la imagen del vestido con el que se casó Lea Michele, la actriz de la serie Glee, hace algunos meses.

Según una instagramer llamada Nanainseu primera en hablar del tema, ambos son idénticos e hizo un posteo comparándolos, uno al lado del otro.A los pocos minutos, se convirtió en uno de los temas del día y la imagen de la boda de Lea Michele, que había pasado para las redes argentinas sin pena ni gloria, quedó instalada y comenzaron las críticas sobre la originalidad del vestido de Pampita.

Embed Ver esta publicación en Instagram Acá con @rivarolasofi_ hablando de... coincidencias Una publicación compartida de No lo tomes personal (@nanainseul) el 22 Nov, 2019 a las 4:36 PST

Lage, habia puesto en su cuenta la foto con Pampita vestida de novia con un texto que decía. "Feliz y emocionado de acompañarte en este día ! Gracias Caro por elegirnos para realizar esta pieza tan especial para tu boda ! Te quiero @pampitaoficial!!", a lo que la modelo contestó: "Las mejores manos! El vestido más espectacular! Te quiero mucho @gabrielgabolage".

El posteo tuvo muchos halagos, aunque no faltó quien le comentara a Lage que se había inspirado mucho en el vestido de Lea Michele, a lo que el modisto contestó que no había tenido esa inspiración ya que esa falda la había hecho hace nueve años para la primera vidriera de un local que había tenido un tiempo.

Por la noche, Lage (elegido por Mariana Fabbiani, Susana Giménez, Valeria Mazza y Juliana Awada) hizo su descargo. Fue en el programa de Mirtha Legrand, donde fue invitado junto con Gabriel Olivieri, íntimo amigo de Pampita, quien le regaló a la modelo la noche de boda en la suite presidencial del Hotel Four Seasons que cuesta, según trascendió, alrededor de 10.000 dólares diarios. Olivieri comentó en un momento de la cena que "Gaby está re caliente porque están diciendo que copió el vestido, y no lo copió".

La conductora, quien muchas veces se viste con Lage, quedó asombrada y el diseñador comentó: "Acá hay mucha gente que no entiende de moda y habla. Lo compararon con un vestido que no tiene absolutamente nada que ver".

Luego, enojado, continuó: "Me causó gracia primero, porque cuando vi el vestido dije 'Esto que están diciendo es ilógico'. Lo que me dio bronca es que no se mida el trabajo que tienen muchos artesanos argentinos que disfrutan de esto, que aman lo que hacen. En realidad, alguien que no entiende de moda hacerte quedar mal de una manera gratuita. Y hay una cosa que es fundamental, que si tengo que copiar algo, pongo una cafetería y dejo de hacer lo que hago. Porque perdería la forma de amar lo que hago si tengo que copiar", concluyó.