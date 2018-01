La invitación de Pampita a Pico Mónaco: "No sé si va a ir"

Los rumores sobre una posible reconciliación entre Pampita y Pico Mónaco comenzaron apenas la pareja se separó. Lo cierto es que recién este lunes, se supo que el acercamiento entre los tortolitos podría concretarse definitivamente con el correr de las horas.

Este fin de semana, salieron a la luz imágenes donde se ve a la modelo y el tenista disfrutando juntos de las playas de Punta y tras la difusión de las fotos compartidas por Ángel de Brito en Twitter, la morocha habló para El Diario de Mariana y, a pesar de no hablar de "reconciliaciones", sí reveló que el ex tenista estaba invitado al cumple 40 de la modelo, que se realizará en México. "Está invitado, pero no te sabía decir si va a ir", contó Caro.

Luego, dio más detalles del fabuloso evento: "Van amigas chilenas, amigas de acá y las parejas de todos. Son 17 parejas más la familia. Siempre lo festejo en Uruguay porque estamos todos de vacaciones pero quería buscar algún lugar donde pudieran ir todos a relajar, de vacaciones. Se prendieron todos e hicieron un esfuerzo enorme para pagarse el pasaje; allá está todo incluido. El hotel nos invita".

¡Se viene una reconciliación de película!

