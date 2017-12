La llamativa respuesta de Pampita cuando le preguntaron si estaba en crisis con Pico Mónaco

Pampita y Pico Mónaco conforman una de las parejas más bellas y populares de la televisión argentina. Desde el primer momento no les molestó mostrarse en eventos, programas y revistas, pero ahora las cosas parecen haber cambiado.





En este sentido, salieron a la luz tres motivos que generaron dudas sobre una posible crisis entre Pampita y Pico. Fue Analía Franchín, en "Los ángeles de la mañana", quien alertó: "Ayer Pampita estaba nominada en los Premios Tato como conductora y él no la acompañó, es raro...".





De hecho, la última foto que compartió junto a él fue el 28 de noviembre, mientras que el deportista también subió la última con la modelo el 12 de noviembre.





Ardohain habló con el ciclo del Trece y esto dijo: "Me imaginé que me lo iba a preguntar. Y la respuesta es que no tengo nada que contarles. Me voy a mantener así, es lo único que les puedo decir".





Ante la insistencia sobre cómo estaba su relación con Mónaco, contestó: "No quiero hacer ningún comentario y espero que lo respeten".





