"La madre de Luis Miguel está viva"

Miguel Aldana, ex director de la Interpol México en la década de los setenta, aseguró al programa Ventaneando de ese país que Marcela Basteri está viva y tiene dos hijos más.

Uno de los enigmas que rodea a Luis Miguel es el paradero de su madre, Marcela Basteri. La mujer desapareció en 1986 y desde ese momento no se sabe nada de ella.

Según el ex agente, prueba de lo anterior es que el cantante ya no continuó con su búsqueda desde hace muchos años. "Pienso que Luis Miguel tiene comunicación con ella, que están respetando la intimidad de los dos", dijo el ex funcionario mexicano.