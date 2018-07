La mamá de Pity Álvarez reveló el audio de WhatsApp que le mandó el músico luego de asesinar a su vecino

Con la angustia a flor de piel, Cristina, la madre de Cristian "Pity" Álvarez (46), visitó el programa de Vero Lozano para hablar de su hijo, las adicciones y su difícil presente judicial, luego de asesinar a un vecino del barrio Samoré de Villa Lugano, donde residía. Esta mañana, el músico se entregó en la comisaría 52 y confesó ser al autor material del crimen.

Afectada por el trágico accionar de Pity, la señora reveló qué le dijo su hijo en uno de los audios de WhatsApp que le mandó, horas antes de entregarse a la policía y asumir el homicidio . "Anoche hablé con él, me dijo que se iba a entregar. En uno de los audios que me mandó me dice que no va a poder soportar esto, que prefiere estar muerto. Él nunca se imaginó llegar a estar situación... Lo desconozco", dijo Cristina, para luego relatar un hecho vial en el que el exlíder de Viejas locas tuvo un accidente y le anticipaba: "Una vez tuvo un problema automovilístico, y él me dijo: 'Si llego a matar a alguien, me mato yo también porque no lo soportaría'".