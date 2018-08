La nena que emocionó a Tinelli en 2006 y que quiere volver a su programa: "Me quedó en el recuerdo su abrazo"

Milagros Venezia fue sorprendida en el año 2006 cuando Marcelo Tinelli hacía el segmento "El regalo de tu vida". Ese año, el conductor arrancaba por primera vez en la pantalla del Trece con "ShowMatch" y todavía no había estrenado el "Bailando por un sueño". fue sorprendida en el año 2006 cuandohacía el segmentoEse año, el conductor arrancaba por primera vez en la pantalla delcony todavía no había estrenado el





El día que fue Mili al programa tenía 9 años y sus compañeros de la escuela le cantaron una canción mientras ella estaba en un circo.





Milagros posee FQP (Fibrosis quística del páncreas). Hoy tiene 22 años, es una excelente bailarina y quiere volver al ciclo del Cabezón como participante del Bailando.





En diálogo con PrimiciasYa.com, la joven contó: "La enfermedad la sigo teniendo, es de por vida. Tomo 30 pastillas por día. Es una enfermedad genética y molecular, tiene un promedio de vida de 35 a 40 años. Es gástrica y pulmonar. Hace un año atrás usaba botón gástrico, pero decidí sacármelo porque me causaba baja autoestima tenerlo".





Y luego remarcó: "Ahora acepto totalmente lo que tengo y decido vivir el día a día como que fuera a morir mañana y cuidarme como que fuera a vivir 100 años. Me siento muy bien conmigo misma y me amo muchísimo. Aprendo cada día sin dañarme y ni dañar a los demás, o al menos lo intento".





Sobre lo que fue su encuentro con Tinelli, destacó: "Me quedo en el recuerdo el abrazo que tuvimos en el estudio, fue increíble lo bien que se portó conmigo. Siempre veo su programa y me gustaría poder volver. Me encanta el Bailando".





Durante estos años, Mili nunca bajó los brazos y, entre otras cosas, estudio danzas desde pequeña: "Amo la danza y bailar. El sentimiento que genera de sentirte libre... Sentirte vivo es único".

"Hago acrobacias también, entreno para contorsionismo, es muy beneficioso para la salud. Me encantaría que se dé la oportunidad de estar otra vez con Marcelo, ya que sería superarme muchísimo, eso es lo que me propongo día a día: el a hacer todo lo que me gusta. Sería como una forma de inclusión, no sólo serían famosos ni bailarines conocidos. A mí me ayudó muchísimo lo que hicieron esa vez por mí", finalizó Milagros.





Por Juan Pablo Godino - @juanpablogodino