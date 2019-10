La palabra de Carolina Prat y las disculpas de Guillermo Andino

"Fue una broma", aseguró Guillermo Andino tras la confesión en la que reveló que le pidió al obstetra de su pareja Carolina Prat que adelante el nacimiento de su hija Sofía para que la fecha coincidiera con el aniversario del gol de Juan Carlos "Chango" Cárdenas en la Copa Intercontinental para Racing.

"Yo dije que hace 20 años había consensuado con quien era nuestro obstetra la fecha de nacimiento de nuestra hija mayor, a partir de lo cual se armó un gran revuelo. Quiero contarles la verdad, la realidad de lo que pasamos hace 20 años atrás", expresó el conductor al final de su noticiero de América.

Embed

"Los últimos días del embarazo de Caro fueron realmente muy difíciles. Caro tenía presión, el embarazo estaba a término y por ser primeriza tenía muchos miedos. Nos reunimos en los últimos días de octubre con nuestro obstetra y él nos dijo 'esto no puede pasar del 4, 5 ó a lo sumo el 6 de noviembre'. A partir de ese momento fue Carolina, mi mujer, quien pudo consensuar finalmente la fecha para que el parto fuera natural. Ella no quería ir a cesárea, tenía los miedos inherentes a un parto primerizo", detalló sobre la participación de su mujer en la decisión.

Y continuó con sus disculpas asegurando que se trató todo de un chiste: "Todo lo demás es cuento o intentó ser una broma que yo mismo me encargué de alimentar, relacionada a la pasión futbolística en medio de una charla con Sebastián Wainraich. Realmente quiero pedir perdón, o disculpas, para todas aquellas personas que se pudieron haber sentido afectadas, ofendidas o atacadas por mis dichos".

Embed Esto pasa MUCHO! Y no solo por un marido que quiere ver fútbol! Sino por un médico que se tiene que ir de vacaciones! Ahi es cuando hablamos de cesáreas innecesarias! Infórmense, que no nos hagan creer que partiendo siempre estamos en peligro! https://t.co/fZdzXOxymF — PAULA (@paulitachaves) October 9, 2019

"Jamás hubiese puesto en riesgo el nacimiento o el parto de uno de mis hijos", aseguró. "Pero todos los días se aprende algo nuevo y yo aprendí que hay temas con los que uno no puede hacer bromas y fundamentalmente estos que son tan sensibles y tan caros a nuestros afectos", finalizó el conductor.

La propia Carolina Prat avaló esta versión y contó con detalle en una entrevista con infobae como fue la decisión de adelantar el aprto que debía ser inducido.

>> Leer más: Malena Pichot estalló de bronca contra Guillermo Andino

"Esto fue hace un montón, Sofi cumple 19 años en noviembre. En el octavo mes de mi embarazo empecé a tener presión alta porque empecé a engordar. Era una gorda feliz y embarazada, pero mi presión estaba alta, entonces me medicaron y me dijeron que corría el riesgo de no tener un parto normal", comenzó con su relato la conductora.

"Yo sí o sí quería parto natural, y agradezco a la vida que pude tener a mis tres hijos así. El médico me dijo: ‘No vamos a arriesgarnos a que tengas una cesárea, entonces la mejor opción es que podamos inducir el parto’. Esto fue durante un control, todas las madres que tienen hijos saben qué son; se hacen cuando se acerca la fecha del parto. Me dijeron: ‘Vamos a inducirlo para que puedas tener el parto natural’. Yo dije: ‘Sí, por supuesto’. Yo asumía la inducción y me dijeron las fechas estimadas: si no recuerdo mal eran el cuatro, cinco o seis. Esas cosas que tiene una como madre primeriza", contó Prat.

Embed Lamentablemente la mayoría de los médicos apuran los partos, ahora que tu marido sea cómplice de eso, jamás lo escuché en mi vida. Pero ahí lo tenes al pelotudo — malena pichot (@malepichot) October 10, 2019

Embed Fe de erratas: No era que quería ver un partido, sino que quería que la hija naciera en el aniversario de un gol de no sé quién. Igual de enfermo y psicopata de todas formas — malena pichot (@malepichot) October 9, 2019

Embed Andino le generó un trauma a su esposa para poder ver un partido de fútbol, con la ayuda del obstetra que tenía que jugar al golf. Andino se lo confesó 8 años después — malena pichot (@malepichot) October 9, 2019

Según su testimonio, que el nacimiento de su primera hija coincidiera con el aniversario del campeonato de Racing no es más que una mera coincidencia: "La verdad es esa: yo jamás podría haber seguido con una persona que me puede mentir u ocultar el nacimiento de mi hija. Honestamente no está en mi forma de vida, en cómo soy yo… Así que imaginate, es una mentira total".

Respecto a las palabras de su marido, quien dijo que le contó del supuesto arreglo con el obstetra "ocho años después", Prat aseguró que fue parte del "chiste" que intentó hacer en la entrevista radial, “sin tomar dimensión” de lo que estaba diciendo.

"Cuando lo escuché dije: 'Es una locura, nada que ver'. Yo supe desde el minuto uno (la fecha del parto), cuando me dijeron ‘si querés un parto normal hay que inducirlo’. Por esto que te conté que tenía presión alta. Me dieron las opciones de los días y elegí el cuatro de noviembre, sin saber, obviamente, lo de Racing. Era el primer día que me habían ofrecido y no quería esperar hasta el seis", cerró.