La polémica transformación de un ex "Cuestión de Peso": quiere parecerse a Ricky Martin

Fran Mariano, uno de los ex participantes más famosos de Cuestión de Peso pasó de la obesidad a la dieta, ejercicio y cirugías para lograr una apariencia similar a la de Ricky Martin.





El joven ingresó al programa en julio de 2011 con un peso de 173 kilos. Allí inició su transformación, que aún continúa, con un objetivo: lograr parecerse al cantante puertorriqueño.

Fran 1



El fan de Graciela Alfano, para ello, se sometió a más de 17 cirugías que lo hacen muy diferente de cuando ingresó a Cuestión de Peso.





Fran se hizo la primera cirugía en 2010 y no paró más: "Me operé la nariz cuatro veces, tengo una liposucción en el trasero y con esa misma grasa me practicaron una lipotransferencia en los pómulos. Me despegué el surco nasogeniano de la cara y lo rellenaron".

Fran 2







Relató, además, que "retocaron mi mentón tres veces y ya dicen que me parezco mucho a Ricky Martin".