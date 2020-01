La respuesta de Jesús María a las exigencias de Paulo Londra

El Festival de Jesús María emitió este sábado un comunicado en el que se refiere a la polémica instalada por las supuestas exigencias de Paulo Londra para su show del lunes 20 de enero en el anfiteatro José Hernández.

Según trascendió, el cantante no dará entrevistas y tampoco aceptará sacarse fotos, grabar videos o firmar autógrafos. No tendrá ningún tipo de contacto con sus fans. También figuran algunos detalles a tener en cuenta para su camarín y pidió que el recital no sea grabado ni transmitido en streaming.

Producto del debate que se abrió en las redes sociales que cuestionan a Londra, la organización del festival aclaró que "no hubo de parte del artista ninguna solicitud extravagante ni fuera de lo común".

"Como en todo show de carácter internacional, hay medidas concernientes a la organización y desarrollo del trabajo de cada una de las partes, teniendo como principal premisa que el público pueda disfrutar", señala el escrito.

"Tratándose de la única presentación del artista durante el mes de enero, desde la producción del cordobés nos hicieron saber sus enormes deseos de compartir una velada llena de energía y música con todo el público presente", agrega.

Fuente: Cadena 3.