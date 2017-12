La revelación de Nazarena Vélez sobre Barbie que causó polémica

Nazarena Vélez estuvo en Intrusos y habló de su hija Barbie y la famosa tapa de Pronto donde se la vio junto a un empresario mientras se rumoreaba que salía con Lucas Rodríguez, el hermano de su hermano.





En octubre pasado, Pronto puso en tapa a Barbie y al empresario Patricio Silberman, a quien presentaron como su novio. La publicación fue muy comentada ya que justo en ese momento se hablaba del romance entre la joven actriz y el hijo de Fabián Rodríguez.





Ahora, con la relación de Barbie y Lucas blanqueada, Nazarena reveló que lo que unió a su hija y al empresario, fue un acuerdo comercial que ella llevó a cabo.

"Nunca fue el novio, nunca fue pareja. Fue un arreglo comercial mío", lanzó.





"Barbie está en un proyecto muy grande laboral. Entonces le dije que no haga temporada, que se guarde. Y le empecé a cerrar eventos con mi productora en Punta del Este. Una de las personas que la contrato fue Pato", arrancó Nazarena.





Y siguió: "Cuando vamos a Punta del Este, él la conoce, le habla, le cuenta. Él me dijo: '¿Te molesta si voy a comer con Barbie?'. Yo le dije: 'Pero van a haber fotógrafos'. Y él me contestó: 'Es que eso me gusta'. Entonces le pregunté cómo se cerraba el arreglo", tiró sin pudor. "Barbie nunca supo que iba a salir en revistas. Yo no sabía que había fotógrafos", dijo minutos después.

"Yo soy la representante de Barbie. Yo le cierro las campañas, le estaba cerrando el verano", dijo, intentando aclarar la situación.





"No la dejaste en orsai como acompañante?", le preguntó Jorge Rial. "¿Si yo quiero tomar un café con Barbie, entonces me cobrás?",agregó el periodista "¡Te mando a cagar!", sentenció Nazarena. Y el conductor sentenció: "Pero el tipo quería ir a morfar".

El tema generó una catarata de críticas en la red. Muchos usuarios consideraron que Nazarena "vendió" a su hija.