La salud de Alfredo Casero: "Fue hacerse un chequeo, no está internado"

Alfredo Casero no es algo nuevo, ya que desde hace varios meses se ha visto aquejado con diferentes síntomas. La preocupación por el estado de salud deno es algo nuevo, ya que desde hace varios meses se ha visto aquejado con diferentes síntomas.





En las últimas horas, se dijo que el actor estaría internado en el Instituto Fleming y que habría sido intervenido quirúrgicamente.





"Alfredo Casero está internado en el Instituto Fleming, Lo intervinieron quirúrgicamente por una fistula", informó en la tarde del lunes Ángel de Brito desde su cuenta de Twitter.

Embed Alfredo Casero esta internado en el Instituto Fleming, Lo intervinieron quirúrgicamente por una fistula — ️NGELITO (@AngeldebritoOk) 7 de mayo de 2018







Lo cierto es que PrimiciasYa.com dialogó con su productor, Damián Sequeira, quien aclaró su situación: "Alfredo ingresó ayer para hacerse un chequeo, no está internado. Él seguirá esta semana con las funciones de teatro normalmente, con "De qué no se puede hablar?" en la sala Siranush de Palermo".





Recordemos que hace un año, el actor fue internado de urgencia y se sometió a un bypass gástrico que no salió bien y tuvieron que volver a intervenirlo quirúrgicamente en el mes de agosto.





En ese momento, el panorama no era alentador y hasta el propio Casero se encargaba de dejarlo en claro: "Estos días fueron bastante duros para mí, estoy extrañando algo de comer, algo de tomar... Hace treinta y pico de días que no tomo nada. Estoy diciendo cosas terribles porque como me voy a morir, me chupa un huevo".





El tiempo pasó y las noticias sobre su estado de salud se fueron diluyendo debido a que de apoco pudo recuperarse. Hace unos días volvió al teatro retomando su vida normal.