La Seguimos En Vivo mostró variadas propuestas para la niñez

El ciclo que semana a semana organiza Cultura en distintos escenarios, continuó con actividades para chicas, chicos y grandes. Desde el Cine Teatro Manuel Belgrano de Rafaela; el Teatro Español de Reconquista; Plataforma Lavardén en Rosario; el Centro Cultural Paco Urondo de Santa Fe y el Teatro Provincial Ideal, de Venado Tuerto. Y el domingo 16 hubo una presentación especial dedicada a los más pequeños por el Día de las Infancias, con shows desde Rosario y Santa Fe.

Todos los espectáculos se llevan a cabo sin público presencial y bajo el protocolo Covid-19 para artistas, y pueden ser vistos por el sistema de streaming, en directo por 5RTV, el canal público, y las redes del Ministerio de Cultura de Santa Fe.

El ciclo además permite a los artistas usar un sistema de “gorra virtual” para monetizar sus shows, ya que el público puede adquirir tickets y así colaborar, aunque no es obligatorio.

Reconquista vibró a ritmo ricotero

El jueves, desde las 21, el Teatro Español de la ciudad de Reconquista, cabecera del departamento General Obligado, fue el escenario para la presentación de la banda Rey Garufa, que rinde tributo a una de las agrupaciones más emblemáticas del rock argentino: Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

La banda, compuesta por Luciano Castro en guitarra; Adrian Nicli en bajo, Alejandro (Pitu) Tapón Longhi en saxofón; Carlos (Pocho) Rossi en guitarra, y Sergio Faccioli en batería y Maximiliano “Nano” Mendieta en voz, comenzó el show con "Barbazul versus el amor letal". Luego fue el turno de "El infierno está encantador"; "Maldición va a ser un día hermoso" y "Salando las heridas".

El espectáculo continuó con "Nuestro amo juega al esclavo"; "Fusilado por la cruz roja", "Nadie es perfecto"; "Rock para los dientes"; "El arte del buen comer"; "Queso ruso" y "Semen-Up", para finalizar con un verdadero clásico ricotero: "Ji-Ji-Ji".

Concierto instrumental desde Venado Tuerto

El mismo jueves, a las 22, desde el Teatro Provincial Ideal de la ciudad de Venado Tuerto, se pudo disfrutar de la agrupación Tikay Andino, que desde 2015 recrea la música instrumental latinoamericana.

El grupo, que ha recorrido escenarios en distintas partes del mundo, y actualmente cuenta con un espacio propio –la peña El Reencuentro– está conformado por Sebastián Barenghi, Vanesa Díaz, Cristian Soria, Agustín Rosi, Rubén Videla y Darío Striglio.

El concierto comenzó con "Herederos del viento"; "Killari"; "Paramunga"; "Camino de llamas"; "Romance de viento y quena"; "Tiempo"; "La partida"; "Flor de un día"; "Soy de la Puna" y "Caminos en la niebla".

Rock y Blues desde la Perla del Oeste

El ciclo continuó el viernes 14 a las 20, con el ya tradicional doble programa en el Cine Teatro Municipal Manuel Belgrano de la ciudad de Rafaela, donde se presentaron, en primer término, Ale Delbono y Los equilibristas y luego fue el turno de Yamil Jacobo.

La banda conformada por Pablo Pochettino en guitarra y coros, David Viotti en teclados, Guillermo Zimmermann en bajo, Nicolás Santillán en batería y Alejandro Delbono en guitarra y voz, brindó un show con canciones de su autoría.

Comenzaron con "Karma" y siguieron con "Atrapado"; "Mejor"; la balada "Joker", con un final emulando la risa del personaje interpretado por Joaquin Phoenix en el filme sobre el Guasón; y las tres últimas fueron "Farsantes"; "Lo sensacional" y "Mole".

Luego fue el turno de Yamil Jacobo, oriundo de Villaguay, Entre Ríos, donde comenzó su formación musical desde muy pequeño y, tras pasar por diferentes agrupaciones musicales, ya afincado en la ciudad conocida como La Perla del Oeste, se dedica a la luthería sustentable, creando instrumentos con materiales reciclables, con los cuales ofreció un particular concierto.

En primer lugar, acompañado por Sebastián Feck en contrabajo, Jacobo ofreció un show acústico que comenzó con una introducción con un instrumento creado por él, al que denominó calabaza y luego siguió tocando con una Cigar Box de 4 cuerdas, también de su fabricación, el tema "Nahín". Siguió con varios blues, entre ellos "Nada de eso" y "Curandero".

Rosario mezcló chamamé y rock

El viernes, a las 21, en la Sala Lavardén de Rosario se presentaron Mauri y Simón Merlo. Hijos de la cuarta generación chamamecera, Mauricio Merlo (hijo de Ramón Merlo y hermano de Monchito Merlo) en acordeón y percusión, y Simón Merlo (hijo de Monchito) en voz, acordeón, bajo eléctrico y guitarra eléctrica, ofrecieron un show de temas propios y de distintos autores del litoral argentino.

El concierto comenzó con "Asesina"; y siguió con "Santiago Querido" (clásico de Leo Dan): luego interpretaron "Tu voz en el contestador"; y un mix de chamamés: "Con alma Ava Ñe'e"; "Fiesta criolla" y "Al jinete Luis Larrea".

Continuaron con "Tramposos"; "Disparo al corazón"; "Secreto prohibido"; "Tu vuelo mi dolor"; "Jineteando en Tostado" (de Monchito Merlo); y con Albano Saltiva en bandoneón, tocaron "Cuchilla triste" (de Mario Millán Medina).

El concierto siguió con una serie de clásicos de la música popular: "Hasta que te conocí" (de Juan Gabriel); "Historia de un amor" (de Carlos Eleta Almarán); y otro de sus temas: "Mentirosa".

Y terminó con otra sorpresa: la presentación de Monchito Merlo y Ricardo Vita Sánchez, con quienes tocaron uno de los clásicos de Monchito: "Al tigre de los arenales"; "Por llegar a San Javier" y "Devuelta al rodeo".

Rock contundente

El sábado, a las 21, también en la Sala Lavardén, tocó una de las bandas más reconocidas del rock rosarino: Patagonia Revelde.

Con más de 10 años de trayectoria, y 6 discos editados, el grupo formado por Tobías Arribillaga en guitarra y coros, Lisandro Bressi en batería, Nahuel Boglione Martínez en bajo, Ramiro García en guitarra acústica y coros y Franz Funes en guitarra y voz, ofrecieron un contundente show a puro rock, que comenzó con "Corazón guerrero".

Siguieron con "Sin pedir perdón"; "Seremos más"; "Buena suerte"; "El buey"; y luego fue el estreno de un tema nuevo: "Vámonos".

Luego fue el turno de algunos fanáticos del grupo, que enviaron videos donde cantaban algunos de los temas de la banda, que muy generosamente fueron vistos y compartidos con todos los que seguían la transmisión por streaming. El concierto continuó con una versión de "Zeugaz" (perteneciente a la banda Ingot); "Lluvia de enero"; "No me persigo"; "Que me querés decir", para finalizar con "Va a pasar".

Cóctel de rock y tango en la capital santafesina

El viernes, a las 22 se presentó en el Centro Cultural Provincial Paco Urondo de la ciudad de Santa Fe el guitarrista, cantante y compositor Gonzalo Villarino.

Junto a una banda compuesta por Fabio Gavilán en bajo y Fernando Benavidez en teclados, guitarras y voz, comenzó el show con temas propios. En primer término fue "Solo quiero verte" y siguió con la balada "Lejos otra vez"; "Viajar" y un cover del tema "Costumbres Argentinas" (Los Abuelos de la Nada).

La presentación continuó con el blues "Luces"; un cover de JAF: "Hombre de blues"; "Hoy te vas"; "Laberinto"; "Saltar"; una versión eléctrica de "Pupilas lejanas" (Los Pericos) y "Señal de vida".

El tango se apoderó del Paco Urondo

En tanto, el sábado el Paco Urondo recibió a Guillermo Frick en voz y Fabián Rosa en piano, dúo que viene presentándose en forma ininterrumpida desde hace cinco años en diversos escenarios, con un homenaje a uno de los máximos exponentes del tango: Homero Manzi.

El concierto comenzó con una maravillosa interpretación de "Viejo ciego" (letra de Manzi y música de Cátulo Castillo y Sebastián Piana); y siguió con "Romance de barrio" (música de Aníbal Troilo y letra de Manzi); "Che bandoneón" (Troilo-Manzi); "Pena mulata" (letra de Manzi y música de Sebastián Piana) y "Malena" (letra de Manzi y música de Lucio Demare).

Luego siguieron con "Fruta amarga" (letra de Manzi y música de Hugo Gutiérrez); "Milonga sentimental" (otra maravilla compuesta entre Manzi, autor de la letra y la música de Sebastián Piana); "Discepolín" (letra de Manzi y música de Aníbal Troilo), dedicada a Enrique Santos Discépolo; "A Homero" (homenaje a Homero Manzi, compuesto por Cátulo Castillo, con letra de Aníbal Troilo); y los últimos dos temas fueron "Sur" y "Barrio de tango" (ambos con letra de Manzi y música de Aníbal Troilo).

Domingo dedicado a los más chicos

El domingo 16 de agosto hubo varias propuestas dedicadas a las niñas y niños, por el Día de las Infancias.

En primer término, desde la Lavardén, en Rosario, se pudo disfrutar del show de Supersaludable. La propuesta giró en torno de una gran cocinera, Petrona, y su asistente, Silvito, quienes en base a risas, comentarios y música cocinaron para un invitado especial, Supersaludable.

Además, promovieron el bienestar en la cocina, concientizando sobre la higiene a la hora de manipular elementos de cocina y alimentos; a no desperdiciar y a separar los residuos que se generan, y tener una vida saludable.

Luego, desde el Centro Cultural Paco Urondo de la ciudad de Santa Fe, se presentó el espectáculo "Maravilla Maravillador", basado en el libro «Los Maravilladores», de Marcela Sabio.

Sabio, junto a Jorge Mockert, ofrecieron un show que giró alrededor del arte de la narración oral escénica, con música, instrumentos, e historias fantásticas.

Luego, desde los distintos espacios culturales que tiene la provincia de Santa Fe, se pudo disfrutar de un verdadero surtido de espectáculos que además permitió ver rincones de cada uno de dichos espacios,

En primer término, el clown Martín Testoni dio la bienvenida desde la Casa de la Cultura de la ciudad de Santa Fe y dio paso a un show de magia a cargo de Antón Corradin, desde Casa Arijón (Rosario). Luego fue el turno de Manuel González que se balanceó en un monociclo desde El Alero Coronel Dorrego (Santa Fe). Después, desde La Redonda, Arte y Vida Cotidiana (Santa Fe), Dayana Nizzo brindó una perfomance desde el trapecio fijo.

Después, desde El Alero La Esperanza (Villa Gobernador Gálvez), Diego Ghilardi presentó "Revolucioneitor chatarra 2020", un particular robot al que intentó enseñarle a limpiar y juntar la basura.

Desde el espacio Sapucay (San José del Rincón), Juan Manuel Abarca presentó "Rolling Contact y Clavas", un espectáculo con esferas que no dejó caer en ningún instante y luego, desde el patio de Sapucay, un show de malabares.

En El Molino Fábrica Cultural (Santa Fe), la artista Natalia Tolosa ofreció un espectáculo de acrobacia en aros; en La Esquina Encendida (Santa Fe), Maia Koron presentó la perfomance "Quick chance" y Sara Krumm nos deleitó con un show de acrobacia en tela.

Luego fue el turno de Sabina Cantarina, que desde Sala Lavardén (Rosario), cantó su tema "Todos vale"; y desde el Galpón 13 de la Franja del Río (Rosario), Agustina Serú presentó la perfomance "Suspensión capilar", bailando en el aire, sostenida por una soga atada a su cabeza.

Y el último número fue desde El Alero de Las Flores (Santa Fe), donde Jeremías Blanco deleitó con un número de Equilibro en rolo, haciendo malabares y lanzando pelotas al aire desde una plataforma en movimiento ubicada en el patio del espacio.

Para finalizar la jornada, payasas y payasos autoconvocades presentaron “Varieté Payasa / mes de las infancias”, un espectáculo de humor para disfrutar en familia, desde Plataforma Lavardén.

El espectáculo, que año tras año se celebra en diversos espacios públicos de la provincia, este año debió hacerse en otro escenario debido a la pandemia.

La propuesta contó con gran variedad de disciplinas y artistas imperdibles. Conducidos por "la profesora argentina" (María Victoria Franchi), el show contó con música, malabares, payasadas, acrobacias, zancos, y la participación de la Payasa Estupenda (Marisa Rinaldi); Chalupa y Mojarrita (Eliana Sorroche y Iván Megido); el payaso Tururú (César Leonel Artero); Cok le Cok (Gonzalo Martín Oviedo); Latin Dúo (Caterina Stefanoff y Juan Carlos Moller) y un final a toda música con un mini show de La Banda de los Papas Fritas (Lucas Cristófaro en guitarra, Alejo Gonzalo Castillo en piano, Mauricio Ariel Orizi en batería y Julia Castillo en voz).