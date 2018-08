La sorpresiva confesión de Daniela Cardone

En el comienzo de PH Podemos Hablar los famosos se prestan a un juego para descubrir cuánto tienen en común con el resto de los invitados y, en el último programa de Andy Kusnetzoff, una pregunta hot terminó con Daniela Cardone (54) revelando que no tiene sexo desde hace tiempo.





"Yo hace dos años que no tengo sexo, así que no me importa. Más de dos años", confesó la exmodelo, después de que les preguntaron a los invitados quiénes preferían tener sexo durante el día. "Pero Dani, ¡tengo amigos!", acotó Lali Espósito , también invitada al ciclo, con humor. "No tengo ganas. Anorexia sexual", dijo por su parte Daniela, que hoy trabaja como DJ y es una ferviente proteccionista de animales.





"¿Falta de deseo o no hay hombres?", indagó el conductor. "No me atrae. Yo no soy de hacer el sexo por hacer. No estoy con ganas de involucrarme con nadie, tengo ganas de estar sola, de disfrutar", aseguró, entre risas. "Hay otras cosas más allá del sexo. Son etapas", finalizó Daniela Cardone.