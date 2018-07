La terrible confesión de Mariana Diarco sobre Andrés Calamaro

Tras mantener una relación de varios años, la mediática declaró que el músico "es un gran artista, pero hay un abismo a lo que es como persona".





Mariana Diarco, en plena campaña para entrar al Bailando 2018, reveló un terrible episodio que le tocó vivir con Andrés Calamaro , con quien asegura que estuvieron "muchos años de novios" y hasta llegaron a convivir durante un año. Sin embargo, no todo fue color de rosas en la relación...





"Viví una situación muy fuerte con él y me di cuenta que no quería a nadie. En uno de sus brazos tiene tatuado el nombre de Mónica, su primera mujer, por la cual él se pelea con Charly García. Se fue a vivir con esa mujer a España y al tiempo él vuelve a Argentina . Yo me voy a convivir con él y fue un gran maestro en mi vida. Pero de a poco me fui enterando quién era esa Mónica...", relató la mediática.

Embed ❤️ Inesperado romance entre Marianela Mirra y Andrés Calamaro ►►https://t.co/nwD1vmkDAx pic.twitter.com/ZYywYBqlG9 — Uno Santa Fe (@unosantafe) September 22, 2017



Según contó Diarco, Mónica "se enfermó en España, quedó internada con un cuadro gravísimo, él le dijo: «Ya vuelvo» y se vino para la Argentina... La abandonó en un hospital. Tiene hasta su fecha de nacimiento tatuada". Al respecto, Mariana cree "que esa mujer falleció".





Con respecto a su relación, en diálogo con El Show del Espectáculo amplió: "Era muy chica cuando me fui a vivir con él y nos separamos porque lo encontré en nuestra casa con otra mujer. Y muchos años después lo veo y nos sacan una foto en la puerta de su casa. Y me dijo que le íbamos a poner el pecho juntos, porque él justo se había separado de Julieta Cardinali, y me dejó en banda. Es una persona que no se quiere a él, entonces no quiere a nadie".