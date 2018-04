La verdad detrás del Martín Fierro a "Los Simuladores"

Alejandro Fiore contó toda la verdad detrás del escándalo por el paradero del Martín Fierro de Oro que en 2002 ganó Los Simuladores, la tira que protagonizaba junto a Martín Seefeld, Diego Peretti y Federico D'Elía.

"¿Qué pasó con el Martín Fierro de la polémica?", le preguntó Tomás Dente durante una entrevista en Vino para vos. Al respecto, Fiore recordó: "Cuando lo ganamos, los chicos me lo dan a mí y me lo llevo. Al otro día me llama María Laura Anselmi, que era la jefa de prensa de Telefe, y me dice '¿lo puedo mandar a Claudio (Villarruel) que va a hacer una nota en la revista Noticias?'. Le digo bueno, vengan a buscarlo. Vino y me dice 'te lo devuelvo la semana que viene'".

"Diego Korol me dice '¿se conocen?', y le digo sí, me debe hace 15 años el Martín Fierro de Oro. Me dice 'ah, bueno, me voy a fijar si lo tengo', y le digo 'estaría bueno que lo devuelvas'. Me dijo 'sí, mañana te lo devuelvo'".





Pasados los cuatro días, Villarruel aún no le había devuelto el MF y fue ahí cuando comenzaron las gastadas por radio en el programa de Korol: "Pasa un año de esto y (Villarruel) tenía dos, uno que era mejor Producción y el de Oro, y me devuelve uno. Y me llama mi mamá y me dice trajeron un Martín Fierro y yo dije ah, bueno, bárbaro", recordó Fiore.

"Fui a lo de mi vieja 20 veces y nunca le pregunté dónde estaba ni nada, pensé que me había devuelto el de Oro, y era el otro. Lo vuelvo a llamar y me dice sí, te lo mando. Mi vieja me llamó y me dijo sí, lo trajeron, pero yo la verdad que estuve 15 años sin llamarlo para pedírselo", indicó el actor de "Los Simuladores", quien aclaró que el ida y vuelta fue un año antes de que D'Elía se lo reclamara nuevamente: "La historia es que finalmente lo devolvió, pero que tardó unos añitos".





