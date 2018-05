La zafada comparación de Pity Álvarez por su show fallido: "Es como que saliste con tu chica al cine y..."

Pity Álvarez iba a tocar con Viejas Locas en el Club Argentinos del Norte, en Tucumán, pero el músico apareció en el lugar recién a las 5 de la mañana, luego de tener varias horas en vilo al público, quien a pedido de él a través de varios mensajes lo esperó, en vano, hasta altas horas de la noche. El pasado sábado 7 de abril,iba a tocar conen el, pero el músico apareció en el lugar recién a las 5 de la mañana, luego de tener varias horas en vilo al público, quien a pedido de él a través de varios mensajes lo esperó, en vano, hasta altas horas de la noche.

A poco más de un mes de aquel bochorno, Pity aseguró en un ciclo radial que está dispuesto a presentarse ante el público tucumano, de manera gratuita, "bien temprano" y "para toda la familia", aunque ayudado por el productor Luis Salinas- con quien está peleado- y también, la asistencia del Estado provincial.

"Claro que yo estaría dispuesto. Sería la forma de pagar la parte que me corresponde a mí, y que la gente sepa que a pesar de haber sido un problema de dinero, yo no toco por dinero: toco cuando se dan las condiciones", disparó.

Luego, confesó que no haber tocado en Tucumán le generó tristeza y decepción y tiró una comparación de lo más "descriptiva": "Como que saliste con tu chica al cine, te dijo 'Quiero que me garches toda cuando lleguemos a casa', y no pudiste llegar a casa". ¡Igualito!, ¿no es cierto?