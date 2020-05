Lali Espósito no es de andar con vueltas a la hora de decir lo que piensa. Y lo demostró durante un divertido vivo junto a 18 mil seguidores en la que hablaron de todo con Cris Morena en la que, sin nombrarlo, se acordó de Mariano Martínez pero no de la mejor manera.

Uno de los temas elegidos por la exitosa productora fueron los romances de la cantante: "Primero sufrí un poco, porque sabés cómo amé a tus novios anteriores", comentó Cris luego de que Lali le destacara que sigue en pareja con Santiago Mocorrea, su pareja desde hace cuatro años.

"¿Qué pensabas cuando nos poníamos de novios en tus series?, le preguntó la cantante. "Bueno, vos tenés varios en tu haber", contestó Morena con un dejo de complicidad.

"No, estuve cuatro años de novia con Peter Lanzani, fue mi primer novio. Lloramos de risa con el vivo que hicimos la otra vez. Hay mucho cariño de familia y fue hermoso volvernos a ver", se defendió Lali con mucho humor. En esa oportunidad la cantante y el actor recordaron numerosas anécdotas de la etapa de "Casi ángeles". "Hay un cariño real entre nosotros", recordó con nostalgia.

"¿Y a Benja lo vas a negar? ¿Solo tuviste dos?", le preguntó Cris, en referencia al actor Benjamín Amadeo. "Es que ya no me daba la vida con tantos años”, retrucó Lali sin sacarse la sonrisa del rostro. Luego, Cris Morena sacó del arcón de los recuerdos el romance que Lali tuvo con Mariano Martínez, aunque sin nombrarlo. "Hay otro también, pero de ese no vamos a hablar", dijo.

"Le mandamos un caluroso abrazo desde acá, desde el éter de internet. Qué le vamos a hacer, es la vida. Vos también tendrás alguno que no querés nombrar ni por asomo", redondeó Lali la frase con mucha ironía.