Las declaraciones explosivas de Mariana Nannis

En su visita al living de Susana Giménez Mariana Nannis siguió por el mismo camino en el que venía, respondiendo a todo lo que le preguntaban y con lujo de detalles.

“Me hizo perder un embarazo, me empujó contra un auto”. “Esta casa se respeta, acá nadie se droga, así empezó la discusión”.

“Estaba de 2 meses y medios, ahora tendría un hijo de 12 años. El sabía que estaba embarazada”.

“Me tomé un avión para ver al padre de mis hijos y para saber cuál es el patrimonio familiar”, explicó Mariana. “Vos atendías a tu marido como un príncipe”, dijo Susana, “si, pero el príncipe se convirtió en rana”, afirmó Mariana, que señaló que “hace tres años que empezó la crisis, porque él viajaba solo y a mi me dejaba como un mueble en la casa, yo pasé a ser una molestia para él, porque la mujer no toma drogas, no toma alcohol, no le gusta”

“Con que sale ahora es una prostituta drogadicta, él está en malas condiciones, yo lo vine a rescatar, lo voy a sacar del entorno que tiene…él está en Brasil con la prostituta y no me manda plata ni para darle de comer a los perros….se está gastando la plata de la familia, mañana nos quedamos todos sin plata”.

Nannis confesó que “dos veces interné dos veces por drogadicción y aceptó y tengo los papeles, yo no miento”.

