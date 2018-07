Las paradisiacas vacaciones de Francisco Delgado en México: "Me gustaría vivir un tiempo acá"

Varios famosos eligen últimamente como destino para sus vacaciones México. Es que el país centroamericano cuenta con lugares soñados.





Por estos días, el que disfruta de unos días de relax es nada más y nada menos que Francisco Delgado, quien estuvo por Tulúm, Cancún, Playa del Carmen e Islas Mujeres.





"Me vine hace un mes y medio, me vuelvo en 15 días a la Argentina. Vine a laburar de influencer para unas marcas de hoteles, parques de aventura. Y vine también a descansar un poco, después de Gran Hermano en 2015 hasta hace un mes y medio que estoy en México, no paré de laburar. Hice programas de televisión, radio y presencias continuamente", le contó Delgado a PrimiciasYa.com.

delgado 1







Y agregó: "Necesitaba alejarme un poco, un par de meses y decidí venir a México porque tengo el plan de generar algo el año que viene y quedarme aquí a vivir un tiempo. Me gustaría y también venir con los nenes una vez al año. Ahora le vamos a festejar con Barby (Silenzi) el cumple a Elena el 17 de julio y luego me iré dos semanas con ella a Bariloche a laburar por la temporada".





El lugar que más le gustó a Francisco fue Islas Mujeres, y allí estuvo trabajando para el hotel Poc-Na, uno de los mejores del lugar, donde también realizó una producción de fotos a cargo de Iviz Photography. "Es fantástico este lugar, se los recomiendo a todos", destacó.





Por último, Delgado contó: "Me ofrecieron de Chile estar en un reality que comenzará antes de fin de año y haré radio en Bariloche también. Además estoy laburando con eventos de Zumba de Jesica Cirio y se hará un Master dentro de poco en Rio Negro".