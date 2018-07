Laurita Fernández contó más detalles de sus charlas con el islandés Rúrik Gíslason

Laurita Fernández reveló el fin de semana en "Combate", El Nueve, que chatea vía Instagram con Rúrik Gíslason, futbolista de la selección de Islandia.



"Lo empecé a seguir, y él me habló. Estamos chateando... Te lo juro por los cuatro años de programa, que me estoy chateando con él", comentó al aire para sorpresa de todos.

Hoy, en "Los Ángeles de la mañana", El Trece, la actriz y conductora contó cómo nació la conversación con el deportista.

"Lo voy a aclarar. Pasó que en la radio nos preguntamos cuál era el más fachero del Mundial, y las oyentes explotaron diciendo que era el 19 de Islandia. Entonces, le escribí 'hey, hello' por Instagram, y le ponía corazones... 'I am from Argentina', ja, ja", contó la rubia.

Feriado y se trabaja igual Una publicación compartida de Laurita Fernández (@holasoylaurita) el 20 Jun, 2018 a las 7:26 PDT







"Yo pensé que ese señor nunca me iba a contestar, porque debe de tener millones de mensajes. La cuestión es que al día siguiente me contestó, y en la radio no lo podíamos creer. Entonces, hicimos una fiesta. Ahí empecé a hablarle, pero no le decía que me gustaba, le decía pavadas para seguirle la charla. La cuestión es que estoy charlando como hace dos semanas con él, lo contamos en la radio. Pero hablamos de pavadas, porque surgió de un chiste", agregó.





Y cerró: "Charlamos de todo, de la aurora boreal, de que vaya yo allá. Pero yo le dije que me gustaba un amigo, como para que no flashee lo mismo que le dicen todas...".

