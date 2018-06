Laurita Fernández le tiró un "palazo" a Fede Bal

Todo por hoy que conduce el Pelado Guillermo López, Laurita Fernández sorprendió con una declaración contra Federico Bal, de quien apenas se separó hace una semana tras un noviazgo con algunos altibajos, pero con mucho cariño, según declaró al ex pareja. Este jueves, en el programaque conduce elsorprendió con una declaración contra, de quien apenas se separó hace una semana tras un noviazgo con algunos altibajos, pero con mucho cariño, según declaró al ex pareja.

El momento se dio cuando el conductor, que es muy amigo de Federico, intentó hablar bien del actor con el propósito de conmover a su invitada. Pero sucedió lo inesperado. En vez de aquello, Laurita retrucó una contestación tremenda.

"Fede es un chico encantador. Es más, si yo fuese mujer, estaría enamorado de él", tiró el Pela.

"No sabés lo que estás diciendo...", disparó ella, aunque luego reconoció que "no me arrepiento de nada".

